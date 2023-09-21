Вяльбе отметила проблему финансирования антидопинговой программы в регионах
Региональные федерации лыжных гонок не имеют достаточного количества внебюджетных средств для финансирования антидопинговой программы. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
С 21 по 22 сентября в Суздале проходит Всероссийский форум чистого спорта, организатором которого является Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при поддержке Олимпийского комитета России. Главная миссия форума - популяризация идей чистого спорта.
"Мы ведем антидопинговую деятельность, все наши документы регламентирующие - это кодекс WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС), правила FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда - прим. ТАСС), российские правила. Этими рекомендациями мы и пользуемся. Что касается наших головных федераций, благодаря Олимпийскому комитету России есть люди, отвечающие за эту работу. Но что касается регионов, я не знаю, как справляются регионы, в каких видах спорта они показывают замечательные результаты. Самая большая проблема - найти в регионах людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу, федерации нищие, 90% не имеют внебюджетных средств", - отметила Вяльбе.
"Мы живем в лесу, у нас мало комфортных условий, это не всегда удобно для лекторов, но они соглашаются, приезжают. Иногда даже в палатках спортсменов собираем. У нас есть проект по развитию лыжных гонок, к ним приезжает лектор из РУСАДА. Неблагодарная публика 14-17 лет - ничего не хотят слушать, они самые умные, но, если ты спортсмен, ты обязан это выслушать", - добавила глава ФЛГР.