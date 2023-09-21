Вяльбе отметила проблему финансирования антидопинговой программы в регионах

"Мы живем в лесу, у нас мало комфортных условий, это не всегда удобно для лекторов, но они соглашаются, приезжают. Иногда даже в палатках спортсменов собираем. У нас есть проект по развитию лыжных гонок, к ним приезжает лектор из РУСАДА. Неблагодарная публика 14-17 лет - ничего не хотят слушать, они самые умные, но, если ты спортсмен, ты обязан это выслушать", - добавила глава ФЛГР.