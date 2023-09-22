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Олимпийский чемпион Большунов поступил в аспирантуру

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета, сообщает пресс служба ПГУ.

Олимпийский чемпион Большунов поступил в аспирантуру
© РИА Новости

Большунов после успешной сдачи экзаменов был зачислен на специальность «Теория и методика спорта».

— Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность — это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса. Ну и конечно, это фундамент будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Я уже хорошо знаю, что в Институте физической культуры и спорта ПГУ смогу достичь поставленных целей, — приводит слова Большунова пресс служба университета.

26 летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».