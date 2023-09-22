Шведская лыжница Сван: не считаю правильным, чтобы россияне вышли на старт

«Не вижу для себя возможности соревноваться с российскими или белорусскими лыжниками прямо сейчас. И даже в Дубае. Это не то, в чём я могу участвовать и гордиться этим.



Так сегодня обстоят дела, и я не считаю правильным, чтобы россияне вышли на старт. Знаю, что решение о следующем сезоне ещё не принято, но сейчас я не вижу причин, по которым FIS примет иное решение, чем в прошлом году», — приводит слова Сван издание Aftonbladet.