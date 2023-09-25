Вяльбе назвала дном шоу Дзюбы и Слуцкого

«Это все фигня. Если он забьет 15 голов за чемпионат, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели после этого шоу. Тем более у него есть дети. Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», — заявила Вяльбе.