Вяльбе: родители Большунова живут под обстрелами, он не поедет под белой тряпкой

Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»
Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов не будет выступать без российского флага.
Родители Большунова живут в селе Подывотье Брянской области, расположенном в двух километрах от российско-украинской границы.
«У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилеты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали.
Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась.
Я смогу найти слова, которые Саша поймет. Слова «давить» и «убеждать» – абсолютно разные вещи. Это не указание. Но для любого человека я найду доступные слова», – сказала Вяльбе в рамках шоу «На два слова».
Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»
Федотов о «Филадельфии»: «Все уже было сказано людьми вышестоящими, руководящими. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы»
Гаджиев – о смене гражданства Чимаева: «ОАЭ становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, исповедующие ислам. Ему нет смысла представлять Швецию»