Губерниев снова подколол Вяльбе

«Ох какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам всё решит… Без подсказок боярыни… Крепостное право отменили давно, но ЕВ об этом не слыхала… Тут есть нюанс, Большунов уже трёхкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл, выступая исключительно в нейтральном статусе на ОИ!!! Выступая фактически под «белой тряпкой». А вот когда Вяльбе начнёт объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам, как надо родину любить – тут её наша молодёжь и пошлёт подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно, как и свои будущие победы на ОИ… Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь…. Даёшь молодёжь!!!» – написал в своём телеграм-канале Губерниев.