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Елена Вяльбе о российских спортсменах, меняющих гражданство: «Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут»

Елена Вяльбе уверена, что среди лыжников нет желающих сменить гражданство.

Вяльбе высказалась о меняющих гражданство спортсменах
© Sports.ru

«Да нет у нас лыжников таких. Такие слова нелегко спортсменам говорить, вы не думайте, что я какая-то железная баба. Для меня они, может быть, иногда ценнее, чем дети родные. И я очень хочу, чтобы они были великими.

Но эта ситуация не дает мне никакого права сказать, что едем (на Олимпийские игры), несмотря ни на что.

Спорт с детства должен приучать к любви к Родине. Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут, поверьте мне», – сказала Вяльбе.