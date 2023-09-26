Большунов отучил Вяльбе ругаться матом

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«Александр не матерится. И он к этому относится очень негативно. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша.

Мы с Юрием Викторовичем (Бородавко) можем материться и это периодически делаем. А Саша не только не матерится, но и очень негативно к этому относится.