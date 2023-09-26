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Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России. Ее слова передает РИА Новости.

Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»
© РИА Новости

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор - это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка.

Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.