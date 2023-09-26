Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор - это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка.



Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе.