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В сборной России обвинили FIS в неуважении к отечественным лыжникам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Слова Бородавко передает РИА Новости.

В сборной России обвинили FIS в неуважении к отечественным лыжникам
© РИА Новости

"Всем грустно, что теряется сезон, хотелось бы соревноваться с сильнейшими спортсменами в мире, но у нас хорошая конкуренция в России. Есть неприятный осадок, это неуважение к российским лыжникам. Понимаем, что это решение не спортивных функционеров, а политиков", - сказал Бородавко.

О продлении санкций сообщил шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Эберг в комментарии Aftonbladet.

Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян

Весной 2022 года Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на еще один сезон.

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