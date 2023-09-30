В сборной России обвинили FIS в неуважении к отечественным лыжникам

"Всем грустно, что теряется сезон, хотелось бы соревноваться с сильнейшими спортсменами в мире, но у нас хорошая конкуренция в России. Есть неприятный осадок, это неуважение к российским лыжникам. Понимаем, что это решение не спортивных функционеров, а политиков", - сказал Бородавко.