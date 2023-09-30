В сборной России обвинили FIS в неуважении к отечественным лыжникам
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Слова Бородавко передает РИА Новости.
"Всем грустно, что теряется сезон, хотелось бы соревноваться с сильнейшими спортсменами в мире, но у нас хорошая конкуренция в России. Есть неприятный осадок, это неуважение к российским лыжникам. Понимаем, что это решение не спортивных функционеров, а политиков", - сказал Бородавко.
О продлении санкций сообщил шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Эберг в комментарии Aftonbladet.
Весной 2022 года Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на еще один сезон.