Чемпион ОИ Легков ответил на вопрос о возможной смене гражданства
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что смена спортивного гражданства — дело каждого атлета, но он бы так поступать не стал бы ни ранее, ни сейчас.
Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил «Матч ТВ», что ведомство планирует создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов России.
— У каждого должно быть свое мнение. Пускай каждый сам принимает решение. Я могу говорить только за себя как спортсмен, который бегал на мировом уровне и сейчас завязал. Если бы в то время, когда я бегал, меня спросили, я бы не поменял гражданство. Собственно, сейчас у меня такое же мнение. Другие спортсмены пускай отвечают сами за себя, — рассказал Легков корреспонденту «Матч ТВ».
Легков — олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года.