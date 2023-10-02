Чемпион ОИ Легков ответил на вопрос о возможной смене гражданства

— У каждого должно быть свое мнение. Пускай каждый сам принимает решение. Я могу говорить только за себя как спортсмен, который бегал на мировом уровне и сейчас завязал. Если бы в то время, когда я бегал, меня спросили, я бы не поменял гражданство. Собственно, сейчас у меня такое же мнение. Другие спортсмены пускай отвечают сами за себя, — рассказал Легков корреспонденту «Матч ТВ».