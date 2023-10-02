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Чемпион ОИ Легков ответил на вопрос о возможной смене гражданства

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что смена спортивного гражданства — дело каждого атлета, но он бы так поступать не стал бы ни ранее, ни сейчас.

Чемпион ОИ Легков ответил на вопрос о возможной смене гражданства
© Матч ТВ

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил «Матч ТВ», что ведомство планирует создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов России.

— У каждого должно быть свое мнение. Пускай каждый сам принимает решение. Я могу говорить только за себя как спортсмен, который бегал на мировом уровне и сейчас завязал. Если бы в то время, когда я бегал, меня спросили, я бы не поменял гражданство. Собственно, сейчас у меня такое же мнение. Другие спортсмены пускай отвечают сами за себя, — рассказал Легков корреспонденту «Матч ТВ».

Легков — олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года.