Степанова высказалась о критике со стороны Вяльбе

— Все, что я делаю, говорю и пишу, я делаю сама. Я рассказываю свое мнение. Наше поколение, пора бы всем усвоить, не будет молчать. Для меня колонка «Матч ТВ» — это трибуна, с которой я вещаю и высказываю свое мнение. Я не пытаюсь ссориться, а отстаиваю свои права. Я хочу высказать свое мнение, почему я не могу это делать? Это не отвлекает меня от основной деятельности.



Даже если мне кто то помогает, все делает и пишет, тогда почему нужно поднимать такой шум? Если мне помогают, значит я нахожу время на восстановление, тренировки. К сожалению, у нас происходит такой диалог, ни к какому компромиссу не приходим. Каждый остается при своем, — сказала Степанова в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».