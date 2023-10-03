Вероника Степанова: «Еще раз для невполнепонятливых. Я не против участия атлетов, самих оплачивающих подготовку, в любых соревнованиях»
Вероника Степанова высказалась об участии россиян в международных стартах.
Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на слова лыжницы: «Стыд дня. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой».
«Еще раз, для невполнепонятливых: я не против участия атлетов, самих оплачивающих свою подготовку (теннисистов мирового класса, например) в любых соревнованиях.
Те, чью подготовку спонсирует налогоплательщик, должны ехать на любые международные соревнования, только если у них есть действительно хороший шанс на медаль, лучше – на победу.
Мировой спорт – это продолжение политики другими средствами, особенно в наше время. Дружба и отсутствие проблем – для спортсменов-любителей, вместе бегающих марафоны (привет, Саша Панжинский).
Я им завидую, но моя работа – побеждать в нужный момент», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.