Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за ситуацию с Клебо

— Мне кажется, то, что информация (о разногласиях) просачивается в СМИ, является серьезной слабостью федерации. У нас в биатлонной ассоциации есть свои дискуссии, но мы держим их содержание при себе. Мы далеки от такого, — приводит слова Бе TV2.