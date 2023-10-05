Биатлонист Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за ситуацию с Клебо
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё выступил с критикой в адрес Федерации лыжных видов спорта Норвегии из за ситуации вокруг лыжника Йоханнеса Клебо.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо отказался от места в сборной Норвегии и ушел на самофинансирование и подготовку с личным тренером. Действующие правила не позволяют спортсменам участвовать в Кубке мира вне национальной команды. В сентябре сообщалось, что Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
— Мне кажется, то, что информация (о разногласиях) просачивается в СМИ, является серьезной слабостью федерации. У нас в биатлонной ассоциации есть свои дискуссии, но мы держим их содержание при себе. Мы далеки от такого, — приводит слова Бе TV2.