Степанова: «В будущем побеждать нам, лыжникам, станет сложнее»

— Не могу и не пытаюсь говорить за борцов, гребцов или стрелков из лука. У всех на высшем уровне свои нюансы подготовки. Я бы с удовольствием почитала «от первого лица», насколько для них важен (или нет) перерыв в международных соревнованиях. Здесь мои соображения относительно того, почему в будущем побеждать нам, лыжникам, станет сложнее, помимо вопросов безопасности.



В России совершенно иной снег, гораздо медленнее, чем в Европе. Не везде. У нас на Камчатке снег как раз быстрый, «европейский», но в основных местах проведения соревнований (в Сибири, на Урале) скорости совсем другие. Приспособиться к другим скоростям непросто, на это требуются недели, месяцы специальной работы именно в тех местах, где проходят соревнования. Пример: к Олимпиаде 2026 в Италии надо готовиться в Италии. В теории можно создать аналог трасс Валь ди Фьемме в районе моего родного Авачинского вулкана, но у меня вопрос: кто это будет финансировать? Самый современный на данный момент лыжный комплекс страны в поселке Мирный обошелся в миллиард рублей, я читала. И это под Казанью, а на Камчатке все выйдет еще дороже



Лыжи — технический вид спорта. Все видели, что происходит даже с сильнейшим, если не угадали с лыжами или смазкой. Пока мы тренируем мышцы и отрабатываем технику, наши сервисеры соревнуются с норвежскими, шведскими, немецкими коллегами. За два сезона, что нас нет, соперники изобрели новые шлифты (специальные структуры, «рисунки» на скользящей поверхности лыж), новые парафины, которые дадут преимущество в конкретной гонке, — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».