Источник: в ISU лоббируют допуск белорусов на турниры, у россиян такой поддержки нет

В Международном союзе конькобежцев (ISU) лоббируют допуск белорусских спортсменов на международные турниры, сообщил источник издания «РИА Новости Спорт». Несколько членов организации выступают за возвращение белорусов на соревнования, при этом у россиян такой поддержки, по данным источника, нет.

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Сообщается, что сторонники возвращения представителей Беларуси на турниры обосновывают свою позицию формально имеющимися основаниями: в частности, на данный момент на территории Украины нет белорусских военнослужащих. Также ISU опирается на позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который ранее допустил белорусскую сборную и клубы к матчам на нейтральных полях.