Клебо заключил соглашение с прямым конкурентом спонсора Норвежской лыжной ассоциации

Norsk Kylling является владельцем сети продуктовых магазинов Rema 1000 — прямого конкурента розничной сети SPAR, входящей в группу Norgesgruppen, к оторая спонсир ует Норвежскую лыжную ассоциацию. Соглашение Клебо с компанией рассчитано до сезона-2024/2025. SPAR сотрудничает с Норвежской лыжной ассоциацией с 2007 года.

Напомним, ранее Клебо не стал подписывать контракт с лыжной национальной командой на предстоящий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию. Если Клебо не подпишет соглашение с лыжной ассоциацией в ближайшее время, он не сможет выступить на предстоящем Кубке мира по лыжным гонкам, который начнётся 24 ноября на этапе в Куусамо (Финляндия).