Бородавко рассказал о тренировках лыжницы Терентьевой после операции

— Наталья приступила к тренировкам только на этом сборе, поскольку она после травмы. Работает в спокойном режиме, постепенно набирая форму. Она делает тренировки аэробного характера, пока специальную работу не выполняла, — сказал Бородавко «Матч ТВ».