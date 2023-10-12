Бородавко рассказал о тренировках лыжницы Терентьевой после операции
Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева (до замужества Непряева) пока не приступала к специальной работе, она постепенно набирает форму после операции, рассказал «Матч ТВ» тренер сборной России Юрий Бородавко.
Терентьева перенесла операцию в сентябре. Сбор в белорусских Раубичах у группы Бородавко завершится 19 октября.
— Наталья приступила к тренировкам только на этом сборе, поскольку она после травмы. Работает в спокойном режиме, постепенно набирая форму. Она делает тренировки аэробного характера, пока специальную работу не выполняла, — сказал Бородавко «Матч ТВ».
Чемпионка Игр в Пекине Непряева этим летом вышла замуж за призера Олимпиады 2022 в лыжных гонах Александра Терентьева.
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