Сорин рассказал о подготовке Устюгова к сезону
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал «Матч ТВ» о подготовке олимпийского чемпиона Сергея Устюгова к новому сезону.
В сентябре Устюгов пропустил чемпионат России по лыжероллерам из за простуды.
— Устюгов будет готовиться к сезону самостоятельно, провел с нами один сбор в июне, больше и не планировали до начала сезона. По нему никаких изменений нет, — сказал Сорин «Матч ТВ».
Устюгов завоевал золото на Играх 2022 в Пекине в составе эстафеты. Также на его счету два золота чемпионатов мира, победа в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
Российские лыжники в данный момент отстранены от международных соревнований из за ситуации в Украине.
Борис Игнатьев уверен, что будущее Карпина в сборной не зависит от игры с Камеруном
«Ситуация нелепейшая, желания соревноваться на международном уровне она точно никому не добавит» — Сальников о приостановке членства ОКР в МОК
«Ничего страшного. Справимся и с этими вызовами» — глава ФСБР Мамиашвили об отстранении ОКР