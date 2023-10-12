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Сорин рассказал о подготовке Устюгова к сезону

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал «Матч ТВ» о подготовке олимпийского чемпиона Сергея Устюгова к новому сезону.

Сорин рассказал о подготовке Устюгова к сезону
© Матч ТВ

В сентябре Устюгов пропустил чемпионат России по лыжероллерам из за простуды.

— Устюгов будет готовиться к сезону самостоятельно, провел с нами один сбор в июне, больше и не планировали до начала сезона. По нему никаких изменений нет, — сказал Сорин «Матч ТВ».

Устюгов завоевал золото на Играх 2022 в Пекине в составе эстафеты. Также на его счету два золота чемпионатов мира, победа в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Российские лыжники в данный момент отстранены от международных соревнований из за ситуации в Украине.