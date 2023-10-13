Клебо договорился о выступлении за лыжную сборную Норвегии

«Сейчас мы сделали всё, что могли. И со своей стороны закончили спор. Это утомительно, особенно когда пошли обвинения в жадности и эгоизме. Дело, конечно, не в деньгах. Мы хотели помочь сообществу и изменить текущую ситуацию. Теперь всё в руках ассоциации. А мы хотим сосредоточиться на подготовке к сезону», — добавил отец и менеджер лыжника Хокон Клебо.