Норвежский лыжник обвинил Большунова во лжи

Норвежские лыжники обвинили трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во лжи, заявив, что никто не посылал российскому спортсмену сообщение с просьбой приехать в Норвегию.

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В начале апреля Большунов заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «Приезжай к нам, мы соскучились», передает РИА «Новости».

Призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг заявил изданию Nettavisen, что он точно не отправлял подобного сообщения россиянину. Он считает, что такие сообщения могут стать одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации, но сомневается, что кто-то из команд решил поступить таким образом.

Со словами Нортуга согласился олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тенсет. По его мнению, те, кто сейчас в команде вряд ли могли послать сообщение Большунову.