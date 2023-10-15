Бегунья Ильина стала 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Легкоатлетка Анна Ильина (в девичестве - Доментьева), дисквалифицированная на три года за нарушение антидопинговых правил, стала 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства и Международного союза триатлона, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

29-летняя Ильина, последний раз принимавшая участие в соревнованиях в апреле 2023 года на чемпионате России по легкоатлетическому кроссу в Суздале, будет отбывать дисквалификацию до 29 августа 2026 года. Ранее эта спортсменка была отстранена от спорта на два года (с 19 июля 2013 года по 18 июня 2015 года) после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество - тестостерон экзогенного происхождения.