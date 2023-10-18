IBU отказался от проведения гонок в формате суперспринт

«Пора признать, что это не лучший формат для биатлона». IBU отказался от проведения суперспринтов
Международный союз биатлонистов отказался от проведения суперспринтов.
Впервые суперспринт прошел на финальном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске в 2018-м. С тех пор он неоднократно проводился на этапах Кубка IBU, чемпионатах Европы и чемпионатах мира по летнему биатлону.
В программу Кубка мира суперспринт не входил.
«В последние два сезона о суперспринте было больше негативных отзывов от спортсменов, чем позитивных. Это очень затратная гонка в плане сил, потому что занимает почти весь день (квалификация и финалы), хотя сам формат у гонки короткий, а результаты несколько случайные.
Так что мы единогласно решили исключить его из календаря и вместо него поставить побольше обычных спринтов, которые более соответствуют требованиям спортсменов и текущему формату Кубка IBU.
Мы должны признать тот факт, что суперспринт – не лучший формат для биатлона», – рассказал глава технического комитета IBU Кристоф Вассало.
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