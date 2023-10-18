IBU отказался от проведения гонок в формате суперспринт

«В последние два сезона о суперспринте было больше негативных отзывов от спортсменов, чем позитивных. Это очень затратная гонка в плане сил, потому что занимает почти весь день (квалификация и финалы), хотя сам формат у гонки короткий, а результаты несколько случайные.



Так что мы единогласно решили исключить его из календаря и вместо него поставить побольше обычных спринтов, которые более соответствуют требованиям спортсменов и текущему формату Кубка IBU.



Мы должны признать тот факт, что суперспринт – не лучший формат для биатлона», – рассказал глава технического комитета IBU Кристоф Вассало.