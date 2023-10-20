Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

Ушла из жизни советская и российская трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение от бывшего мужа спортсменки Леонида Резцова.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — рассказал он.

Резцовой было 58 лет. За свою спортивную карьеру она успела стать трёхкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, а также двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. При этом на протяжении долгого времени Резцова оставалась единственной женщиной в мире, которой удалось завоевать олимпийское чемпионство сразу в двух зимних видах спорта. Кроме того, Резцова была первой в истории биатлона победительницей Олимпийских игр.