Вяльбе обвинила Большунова во лжи

Вяльбе усомнилась в правдивости слов Большунова о том, что ему писали из сборной Норвегии
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление Александра Большунова о поддержке со стороны норвежского лыжника.
В начале апреля россиянин рассказал, что получал сообщение от члена сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Кто именно был адресантом, Большунов не раскрыл.
«Я уверена, что это всё враньё. Ничего они не скучают. Им пофигу вообще. Они первые, кто против нас. Это всё ложь», цитирует слова Вяльбе «Советский спорт».
Ранее, олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира в эстафетах, норвежский лыжник Дидрик Тёнсет также предположил, что это неправда:
«Даже если бы мне надо было обязательно показать на кого-то одного, не думаю, что у меня бы получилось. Я не совсем понимаю, кто бы это мог быть», — приводит слова Тёнсета Nettavisen.