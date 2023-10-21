Стали известны дата и место похорон Анфисы Резцовой
Трёхкратную олимпийскую чемпионку в лыжных гонках и биатлоне похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Прощание начнётся в 10 часов утра в ритуальном зале, сообщил ТАСС бывший тренер спортсменки Геннадий Раменский. Её могила будет находиться на аллее великих спортсменов, добавил он.
Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни. Она была единственной в мире спортсменкой, завоевавшей олимпийское золото в биатлоне и лыжных гонках.