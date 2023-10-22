Путин отреагировал на смерть Анфисы Резцовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, ушедшей из жизни на 59-м году.

— Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой. Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек, — написал российский лидер родным и близким Резцовой.

О смерти титулованной спортсменки Анфисы Резцовой стало известно 20 октября. Ей было 58 лет. Последние дни жизни женщина провела в реанимации подмосковной больницы, куда была доставлена без сознания 15 октября. В пятницу ее должны были доставить в другое медицинское учреждение, однако Резцова скончалась, не приходя в сознание.