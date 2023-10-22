Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
IBU выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.
«IBU с прискорбием узнал, что скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и двукратная победительница общего зачета Кубка мира, Резцова была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру.
Мысли IBU сейчас с семьей и друзьями Резцовой в это трудное время», – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.
Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
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