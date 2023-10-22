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Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

IBU выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой
© Sports.ru

«IBU с прискорбием узнал, что скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и двукратная победительница общего зачета Кубка мира, Резцова была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру.

Мысли IBU сейчас с семьей и друзьями Резцовой в это трудное время», – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.

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