Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

«IBU с прискорбием узнал, что скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.



Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и двукратная победительница общего зачета Кубка мира, Резцова была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру.



Мысли IBU сейчас с семьей и друзьями Резцовой в это трудное время», – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.