Карлссон рассказала о мерах безопасности, введенных после убийства шведских болельщиков

«Мы получили обновления по правилам безопасности. В них есть изменения. Например, мы будем путешествовать в повседневной одежде без символики. Я верю, что мы будем защищены. То, что произошло, ужасно. К счастью, мы путешествуем по таким местам, как Рука или Ливиньо. Это небольшие места и, возможно, не самые опасные», — сказала Карлссон в интервью каналу SVT.