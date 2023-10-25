FIS продлила отстранение российских спортсменов
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение от международных соревнований российских спортсменов.
Об этом заявил член правления организации Эрик Ресте, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.
"Встреча закончилась. Без изменений. Решение годичной давности остается в силе", - заявил он.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года. В мае нынешнего года совет FIS продлил это решение.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что это решение никого не удивило.
"Не хочу думать, кто именно повлиял на Международную федерацию лыж, но с учетом того, что политика МОК такая, то FIS ничего другого принять и не мог", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.