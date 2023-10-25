Вяльбе оценила решение о продлении отстранения российских лыжников

«Это ожидаемо, мы ничего другого от них не ожидали. Ассоциация лыжных видов спорта России находится в контакте с FIS. Мы вообще о допуске не думаем сейчас, у нас заполнен календарь, мы соревнуемся. Всему своё время», — приводит слова Вяльбе Metaratings.ru.