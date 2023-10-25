Вяльбе оценила решение о продлении отстранения российских лыжников

Вяльбе назвала ожидаемым решение о продлении отстранения российских лыжников
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о решении Международной федерации лыжных гонок (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
«Это ожидаемо, мы ничего другого от них не ожидали. Ассоциация лыжных видов спорта России находится в контакте с FIS. Мы вообще о допуске не думаем сейчас, у нас заполнен календарь, мы соревнуемся. Всему своё время», — приводит слова Вяльбе Metaratings.ru.
Лыжники из России отстранены от международных турниров с марта 2022 года.
МОК советовал всем организациям допускать до международных турниров тех россиян, которые не поддерживают СВО, в качестве нейтральных спортсменов.
Сегодня, 25 октября, один из членов организации международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте сообщил, что решение, принятое год назад об отстранении российских спортсменом, остается в силе.