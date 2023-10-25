IBU запретил биатлонистам направлять дуло винтовки на себя и на других людей

Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в положение о безопасности, ужесточив правила обращения с винтовкой.

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Теперь безопасным положением винтовки является ношение её на спине или с открытым затвором, сообщается на официальном сайте IBU.

Отмечается, что на коврике на стрельбище спортсмен не должен свободно направлять дуло винтовки в сторону себя или окружающих.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.