Названы два фактора для допуска российских лыжников на турниры

«Это было ожидаемо, никакой надежды я не испытывал. Есть два фактора, которые должны измениться, чтобы нас допустили. Во-первых, пока идет СВО, отмены отстранения не будет. Во-вторых, пока у власти находятся такие «руководители», как Томас Бах, которые разрушают олимпийское движение, ничего хорошего нам ждать не приходится», — заявил экс-биатлонист.