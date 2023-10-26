Ski-Nordique — об отстранении российских лыжников: пора положить конец этой комедии

«Как и прошлой зимой, Большунов и компания будут довольствоваться национальными гонками, чемпионатами и Спартакиадами. А между тем во многих других видах спорта зрители уже могут аплодировать достижениям российских спортсменов. Давно пора положить конец этой печальной политической комедии», — говорится в материале.