Отец Большунова рассказал, что лыжник пропустить Олимпиаду-2018

«Был момент, например, перед Олимпиадой-2018, когда он попал в больницу. Никто не брал на себя ответственность, чтобы принять решение – ехать или нет в Пхёнчхан. Я приехал в больницу – а он ведь даже не сказал, насколько ему плохо! Еле нашёл тогда, чтобы пообщаться. Посмотрел на него – выглядит уже вполне нормально, я же своего сына знаю вдоль и поперёк. И сказал ему: «Саша, нужно начинать двигаться». Он поехал тогда на заключительный сбор, а потом на Олимпиаду», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.