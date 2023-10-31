— Спортсмены сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдет. Сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.



Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всём разберется, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает, — сказал Большунов старший «Чемпионату».