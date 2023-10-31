Алексей Нуждов: не хочется видеть, как любимый вид спорт загибается

Алексей Нуждов рассказал, как относится к руководству Союза биатлонистов России.

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Глава федерации Московской области является одним из организаторов турнира Международной лиги клубного биатлона, который пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

– Когда чинишь тормоза на машине, делаешь это в пику производителю? Да для того, чтобы повысить безопасность! Я спокойно отношусь к руководству СБР, но мне не хочется видеть, как любимый вид спорт загибается.

Зачем Гореевой и Васнецовой получать по 50 тысяч в месяц? Какая у них мотивация? Я же знаю, какие зарплаты у девушек и какие настроения. Спрашивал у Гореевой, интересно ли ей будет пробежать в Хантах? «Конечно! За два старта я могу заработать больше, чем за весь прошлый год».

– Вы сказали «биатлон загибается».

– А не так? Все говорят, что надо импортозамещаться. Но посмотрите на белорусов. «Кубок Содружества» – все. В этом году этапы на треть урезали, в следующем его вообще не будет. А на Кубок России их не пускают. Стартов нет, зарабатывать негде – и что? Все, биатлон в стране закрылся.

Теперь наши. 70 тысяч за первое место на Кубке России. Пусть даже 10 этапов. Если кто-то один выкосит все – что-то заработает. Плюс полтинник в месяц из ЦСП. Но надолго ли так хватит остальных спортсменов? Они начнут завязывать, рейтинги будут падать, «Матч» перестанет показывать. Все, баста. И это вопрос пары сезонов.