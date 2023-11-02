15-летняя Мидтскоген вошла в состав сборной Норвегии на КМ по прыжкам с трамплина

«Я думаю, что быть включённым в национальную сборную — это действительно здорово, и я думаю, это будет весело. Я хотела прыгать. Я попробовала это один раз, и это было так весело, как я и надеялась, поэтому мне захотелось делать это снова и снова», — рассказала Мидтскоген каналу TV2.