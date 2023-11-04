Клебо оптимистично высказался о перспективах в сборной

«Я и раньше заявлял, что сборная – это то, чего я всегда хотел. Я ни в коем случае не закрывал двери на попадание в неё в следующем сезоне, я откровенно и чётко об этом говорил. Нам придётся рассматривать конкретные вещи, но я открыт для сборной. Я действительно верю в эффективность модели сборной такой, какая она есть, и считаю, что это определённо лучшее место, дела идут в верном направлении. Диалог необходим, чтобы всё сработало, мы должны надеяться и верить, что что-то произойдёт», — приводит слова Клебо VG.