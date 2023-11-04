Биатлонист Анев введен в медикаментозную кому после выстрела в живот

Обладатель девяти медалей чемпионатов Европы по биатлону болгарин Красимир Анев введен в медикаментозную кому после того, как выстрелил себе в живот. Об этом сообщает издание Dnes со ссылкой на источник в военно-медицинской академии.

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Состояние бывшего биатлониста оценивается как стабильно тяжелое. Сообщается, что оружие, из которого Анев выстрелил себе в живот, является легальным и принадлежит ему. С 2021 года Анев является инструктором в болгарских вооруженных силах.