Нуждов: лига клубного биатлона не создается в противовес другим организациям

"Наш турнир достаточно крупный по количеству и уровню заявившихся спортсменов, - сказал Нуждов. - Времени не так много было, чтобы подготовиться, но сегодня мы находимся на завершающем этапе, на 90% у нас все готово за 10 дней до старта. Мы ни в коем случае не делаем в противовес организациям, занимающихся развитием биатлона. Международных стартов у нас нет, соревнований мало, и мы считаем своей обязанностью сделать так, чтобы наш спорт не стагнировал, а тем более не затухал".