Дмитрий Васильев: в IBU сделали много незаконных вещей

«Отстранение наших спортсменов незаконно, пройдет время, будет дана правовая оценка того, что сделала международная федерация, а сделали они много незаконных вещей. Когда придет час икс, все сядут за стол переговоров, и мы должны быть готовы. Я понимаю, что норвежцев, большинство из которых больные, будет непросто обыграть», — цитирует Васильева ТАСС.