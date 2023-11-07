Губерниев — о IBU: либо возвращайте на Кубки мира либо идите в…

«IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон!!! Наша задача выдержать это давление и проводить свои соревнования, клубные и не только!!! Тут все просто: либо возвращайте на Кубки мира либо идите в… Или на….» — написал Дмитрий Губерниев.