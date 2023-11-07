Лыжница Ступак ответила на вопрос о возможном завершении карьеры

«Пока я не готова уходить. Хотелось бы просто раскрыть себя с другой стороны, раз уж мы оказались в таких условиях. Поэтому у меня есть интерес к развитию в медиасреде. Хочется узнавать что-то новое. А уже потом, когда я пойму, что уже ничего не могу достичь в спорте, тогда и уйду. Пока этого ощущения нет. Мой горизонт планирования – Олимпийские игры 2026 года», — цитирует спортсменку Metaraitings.