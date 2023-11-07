Тихонов: после окончания спецоперации IBU будет стоять на коленях

«Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях. Этот исполком надо весь переизбирать. Сейчас IBU только тормозит развитие биатлона. Мы устраивали праздники биатлона в Болгарии, Чехии, Словакии. На месте китайской федерации биатлона я бы принял всё-таки другое решение», — сказал Тихонов в интервью Metaratings.