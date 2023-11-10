Вероника Степанова не вышла на старт спринта на соревнованиях в Ханты‑Мансийске
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова не вышла на старт в квалификации спринтерской гонки классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег», которые проходят в Ханты Мансийске.
Степанова должна была стартовать под первым номером. В пятницу также проходит мужской спринт, в субботу состоятся мужская и женская индивидуальные гонки свободным стилем.
Соревнования проходят в рамках контрольной тренировки сборной России.
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