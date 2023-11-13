Норвежских двоеборок довели до слез на медосмотре

Членов женской сборной Норвегии по лыжному двоеборью довели до слез на медосмотре. Об этом пишет NRK.

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По информации источника, причиной стало присутствие мужчины во время осмотра. Спортсменкам нужно было зайти в 3D-сканер в нижнем белье, в тот момент в помещении присутствовал мужчина-эксперт.

«После этой ситуации они вернулись к нам в слезах. Очень печальная ситуация для нас», — заявил тренер сборной Ивар Стуан.

При этом рейс-директор Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) по лыжному двоеборью Лассе Оттесен заявил, что мужчина-эксперт по 3D-сканированию должен был присутствовать в помещении, поскольку на обследование было выделено очень ограниченное время, а результаты нужно было получить как можно более точные.