Непряева рассказала, как плакала после каждой гонки в прошлом сезоне

— В начале прошлого сезона я плакала после каждой гонки, потому что для меня это был удар по голове. Я не понимала, как так: «Я делаю такую работу, я тренируюсь, можно сказать, намного больше некоторых девочек, которые обыгрывали меня в том году, и это нечестно». С наступлением нового года ко мне пришло осознание, я поняла, что так надо, что это проходящий этап.



Прям последний раз я плакала, когда мы были на турнире в Китае. Помню, ко мне за столик подсела Елена Валерьевна (Вяльбе) и сказала такие нужные слова. Я нуждалась в этой поддержке, нуждалась в этих словах. Ее слова вселили огромную уверенность, с которой я пойду дальше, в другие сезоны. Пусть ее слова останутся между нами, но они мне помогли.



Елена Валерьевна реально заботится о нас всех, переживает. Мне раньше казалось, что я — просто маленькая девочка, я — не Наталья Терентьева, не Александр Большунов. Но она переживает абсолютно за всех, — приводит слова Непряевой Sport24.