Вяльбе назвала Березуцкого козлом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко отреагировала на слова бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов выступать за другие страны ради развития. Ее слова передает Sport24.
"Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить", - сказала Вяльбе.
В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: "Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как".
В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.
С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с "армейцами" он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.