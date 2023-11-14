Вяльбе назвала Березуцкого козлом

"Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить", - сказала Вяльбе.