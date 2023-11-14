Норвежская лыжница Остберг не получила медицинский допуск к соревнованиям

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Ингвильд Флюгстад Остберг не получила медицинский допуск к соревнованиям.

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С 2019 года спортсменка уже пропускала многие гонки по состоянию здоровья, в том числе из-за проблем с недостаточным весом и стрессового перелома ноги. В сезоне-2022/23 Остберг выиграла золото ЧМ в эстафете и заняла 26-е место в общем зачете Кубка мира.

Ожидалось, что лыжница выступит на предсезонном турнире в Бейтостолене с 17 по 19 ноября.

«Я проделала огромную работу, была окружена хорошей поддержкой, но на сегодняшний день, к сожалению, не все показатели достаточно хороши, чтобы получить допуск по состоянию здоровья.



Баланс между тренировками и питаниям оказался недостаточно хорош», – объяснила 33-летняя Остберг.

Врач сборной Норвегии Уве Фераген затруднился с ответом на вопрос о том, когда лыжница сможет получить допуск.